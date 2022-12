Scena curiosa dopo la sequenza dei rigori che ha decretato la vittoria della Croazia sul Brasile nel primo quarto di finale di Qatar 2022: Neymar, numero 10 e leader del Brasile, è in lacrime a metà campo, mentre il figlioletto del croato ex Inter Ivan Perisic, Leo, corre per il campo festante; quando vede il campione brasiliano, si dirige da lui e lo consola: lo scatto che vedete in copertina è di una tenerezza squisita. Bel momento di calcio dopo un dolore sportivo enorme per O'Ney.