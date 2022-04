Il Brasile è in cerca di un nuovo selezionatore per dopo i Mondiali 2022, quando Tite lascerà, e ha messo gli occhi su un ex City dopo le voci su Pep Guardiola: si tratta di Manuel Pellegrini del Betis Siviglia: secondo i media brasiliani la Federcalcio avrebbe già avviato i colloqui con l'agente del cileno per capire se ci sono i margini di una trattativa o meno. Pellegrini ha ancora tre anni di contratto con il club andaluso, ma può liberarsi dietro il pagamento di 5 milioni di euro.