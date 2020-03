Anche il Brasile prende atto dell'emergenza coronavirus, ma ancora non sospende il calcio. Oggi però il Ministero della Salute ha stabilito che a Rio e San Paolo si debba giocare solo ed esclusivamente a porte chiuse. La decisione è immediatamente esecutiva, quindi fin dalle partite di domani e domenica, in totale sei fra campionato carioca e paulista. Particolarmente delusi i tifosi del Botafogo, che non potranno assistere all'esordio del giapponese ex Milan Honda nel match dello stadio 'Nilton Santos' contro il Bangu.