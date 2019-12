Il Cruzeiro è retrocesso per la prima volta in 98 anni di storia. Fatale per il quartultimo posto finale in classifica la sconfitta in casa col Palmeiras (0-2) nell'ultima giornata del campionato brasiliano. L'arbitro ha anticipato di cinque minuti il fischio finale per gli incidenti sugli spalti causati dai tifosi locali con seggiolini divelti e lancio di oggetti: la polizia è intervenuta con granate stordenti.



Campione del Brasile nel 2013 e nel 2014, il Cruzeiro retrocede dopo un'annata travagliata fra stipendi arretrati, problemi tecnici (in panchina si sono alternati quattro allenatori) e guai giudiziari vista l'inchiesta per corruzione che riguarda le alte sfere del club.