La federazione brasiliana ha annunciato che punirà con punti di penalizzazione in classifica i club coinvolti in eventuali episodi di razzismo. E' la prima volta che nel calcio viene introdotta questa regola. Proprio in Brasile, a inizio stagione questa stessa novità era stata introdotta nella pallavolo, e anche in quel caso si trattava di una prima volta assoluta.