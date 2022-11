Una delle gare più attese della prima fase dei Mondiali. Il Brasile di Tite contro la Serbia di Stojkovic, Neymar vs Vlahovic e Milinkovic-Savic. L'esordio dei verdeoro in Qatar dirà di più sulla forza di una delle favorite d'obbligo per la vittoria dei Mondiali. Di fronte però uno degli avversari peggiori: i serbi degli "italiani" devono fare a meno di Kostic ma hanno il lusso di mettere in panchina attaccanti come Mitrovic e Jovic. Tanti i dubbi per Tite, dalla porta alle punte: con Neymar e Vinicius dovrebbe esserci Richarlison. Al Lusail Iconic Stadium di Al Daayen si parte alle 20, la gara sarà trasmessa in esclusiva tv su Rai 1 (anche sul canale 101 Rai 4K per chi dispone di una tv abilitata) e in streaming su RaiPlay.



Le probabili formazioni:



BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinos, Thiago Silva, Alex Sandro; Paquetà, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison. Ct: Tite.



SERBIA (4-3-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zivkovic, Milenkovic, Pavlovic, Mladenovic; S. Mitrovic, Ilic, Gudelj; S. Milinkovic-Savic, Tadic; Vlahovic. Ct: Stojkovic.



ARBITRO: Faghani (Iran).