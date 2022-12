Il ct del Brasile Tite ha parlato dopo la vittoria sulla Corea del Sud:



"Questa è la leadership tecnica: quando una squadra cerca il giocatore, sa di avere l'arco e la freccia lì e fa la differenza. Ognuno ha una sua caratteristica per colpire, Neymar é il centro che valorizza gli altri. 18 tiri, 10 in porta? Se l'equilibrio scivola per un momento, la possibilità di perdere è maggiore. Per avere questi giocatori, devi impegnarti a posizionarti sul campo nella fase di non possesso, oltre ad avere giocatori in difesa che forniscono anche quel supporto. I nostri due terzini hanno più un ruolo di costruzione".