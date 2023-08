Il calcio brasiliano da sempre esporta i propri talenti che in Europa hanno la chance di mettersi in mostra ed esplodere come calciatori di livello globale. Da Ronaldo il Fenomeno a Ronaldinho, ma anche Roberto Carlos, Denilson, Socrates, Rivaldo, Falcao, Zico, Adriano, Thiago Silva e tanti altri, i talenti verdeoro fanno grandi i club europei per cui vestono la maglia. Ma in questo inizio di 2023 quali sono i calciatori brasiliani di maggior valore nelle 5 top leghe d'Europa? La Serie A lascia il segno per ben due volte.



Scorri per scoprire il brasiliano di maggior valore nella Liga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga e Premier League.