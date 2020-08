Arisa ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale due scatti che la ritraggono in bikini sulla spiaggia. Nel secondo scatto, in particolare, la cantante mostra le proprie imperfezioni corporee. Senza alcun imbarazzo e senza fotoritocchi, Arisa lascia vedere ai follower il seno abbondante, la pancia morbida, i fianchi larghi, le cosce pienotte, accompagnando le immagini con le parole: "Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea". Completano il quadro gli #: #bodypositive, #ilikeme, #loveyourself, #loveyourbody. Il messaggio, eloquente e pienamente condivisibile, è quello del body positivity, vale a dire la piena accettazione di sé stessi, del proprio corpo, delle proprie imperfezioni e dei propri difetti. Brava Arisa! In tempi di edonismo e di esaltazione della perfezione dell'aspetto fisico, il suo è davvero un bellissimo messaggio.