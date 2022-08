Roberto Breda parla del possibile affare Paredes per la Juventus a Sportitalia: "Credo che sia il giocatore che ad Allegri manca da due anni, per forza di cose credo che debba arrivare in questo mercato. La formazione bianconera ha bisogno di un giocatore che detti i ritmi e dia qualità alla manovra, come lo sono stati Pirlo e poi Pjanic".