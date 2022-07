Affare fatto, manca solo l'ufficialità. Bremer ha scelto la Juve, che negli ultimi due giorni ha sorpassato l'Inter, alla quale non è bastato l'accordo con il giocatore. Un affare decollato lunedì, quando Arrivabene ha girato buona parte dell'incasso per la cessione di de Ligt sul difensore brasiliano, che si è convinto a dire no ai nerazzurri e a scegliere la sponda bianconera di Torino. Un'accelerata decisiva che, secondo quanto scrive oggi Libero, avrebbe anche motivazioni extracalcistiche.



PRESTITO - L'operazione sarebbe legata in qualche modo al Lodo Blackstone, lo scontro tra la Rcs guidata da Cairo e il fondo statunitense sul tema della vendita della storica sede di via Solferino a Milano. Uno scontro risolto nei giorni scorsi dopo anni di battaglia, con Cairo che ha accettato di riacquistare il palazzo di via Solferino versando 70 milioni complessivi a Blackstone. Operazione in cui, spiega il quotidiano, Exor (la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza, tra le altre, di Juventus, Stellantis e Ferrari) avrebbe dato una mano a Cairo nel sostenere le spese.