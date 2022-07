Non c'è cosa peggiore per un tifoso del Torino che vedere un proprio beniamino indossare la maglia della Juventus. Aldo Serena e Federico Balzaretti non sono ancora stati perdonati a distanza di anni per il loro "tradimento". Facile immaginare quale sia ora lo stato d'animo della maggior parte dei tifosi granata dopo aver letto la notizia del passaggio di Gleison Bremer ai bianconeri (domani il difensore sosterrà le visite mediche). La rabbia dei tifosi si è riversata nelle ultime ore nei confronti di Urbano Cairo: basta dare uno sguardo ai commenti apparsi ai vari post che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.



CONTESTAZIONE SOCIAL - Dagli insulti agli inviti a cedere il Torino, fino anche alle condannabili minacce: la rabbia nel vedere il giocatore più forte in rosa essere ceduto ai rivali per eccellenza ha portato a una vera e propria contestazione via social. D'altronde i tifosi granata si erano sì rassegnati alla partenza del brasiliano ma mai avrebbero pensato che sarebbe potuto andare proprio alla Juventus. La stessa sorte non è invece toccate a Bremer che, preventivamente, aveva ieri cambiato le impostazioni del proprio account, non permettendo agli altri utenti dei social di lasciare nuovi messaggi sotto ai suoi posto.