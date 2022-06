Nessun dubbio, laddove ce ne fossero ancora:, dopo una stagione che lo ha definitivamente consacrato con la maglia del Torino addosso. E’ lo stesso calciatore brasiliano, raggiunto da Resenha ESPN, a confermare che questa estate potrebbe portare importanti novità per la sua carriera. ". Juric mi ha detto: 'Resta, aiuta la squadra. Il prossimo anno farai il passo successivo'.Devo raggiungere un livello molto più alto.: non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione", ha dichiarato il centrale classe ‘97., che non ha ancora raggiunto un principio di accordo col Torino - si tratta sulla valutazione del cartellino e sulle possibili contropartite tecniche da far rientrare nell’operazione -Il difensore brasiliano viene valutato anche dal Milan come alternativa a Botman e da alcuni club di Premier League, tra cui il Tottenham dell’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte. Il giocatore granata si è poi pronunciato in questi termini in merito ad una possibile chiamata della Nazionale di Mancini: ", accetterei senza problemi. Sono molto legato a questo paese, che mi ha accolto benissimo”