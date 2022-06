A meno di clamorosi colpi di scena questi saranno gli ultimi giorni da calciatore del Torino di Andrea Belotti. L'attaccante è in scadenza di contratto e non sembra essere intenzionato a rinnovarlo.



Ma dietro l'addio del Gallo ci sarebbero vecchi dissidi non risolti, come ha rivelato l'ex ds del Torino Gianluca Petrachi. "Con Belotti c’era già qualche crepa prima che me ne andassi. Anche lui è comunque un ragazzo di grandi valori. Non so poi come si è evoluta la situazione" ha raccontato il dirigente ai microfoni di TMW Radio.