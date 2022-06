Karol Linetty lascerà il Torino in questa sessione di mercato e il suo futuro sarà, con ogni probabilità, in Liguria. Sulle tracce del centrocampista polacco ma c'è anche lo Spezia.



Il direttore tecnico Davide Vagnati è pronto ad ascoltare tutte le eventuali offerte in arrivo per il numero 77 che in questi due anni con la maglia del Torino non è mai riuscito a convincere.