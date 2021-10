"Ho fatto tanti contrasti con lui, è un grande difensore".ha decisocon la sua zampata, ma a fine partita non ha risparmiato complimenti per: di fatto, il centrale granata è uscito vincitore da molti dei duelli fisici e tecnici con l'attaccante francese e a questo si deve l'elogio di un centravanti che nella sua lunga e ricca carriera internazionale di marcatori ne ha incontrati tanti. Bremer conquista Giroud e passa ampiamente il primo esame San Siro in attesa del contro-esame che arriverà solo alla 19esima giornata contro l'Inter, una sfida in cui si incroceranno presente e potenziale futuro.- Se è vero che sono tante le squadre ad aver messo gli occhi sul difensore, e tra questi c'è anche ilappena affrontato,. D'altronde, l'Inter deve necessariamente guardare al futuro del proprio reparto, che vedrà sicuramente partire siachee deve ancora diradare la spessa coltre attorno al destino di(in scadenza nel 2023 e con un rinnovo tutto da discutere con), e il profilo di Bremer. E anche sotto l'aspetto economico, il classe '97 può costituire un'interessante opportunità di mercato:. L'Inter monitora, convinta sempre più delle qualità del ragazzo: appuntamento a dicembre non solo per affrontarsi, sarà anche l'occasione per la dirigenza nerazzurra di apprezzare di persona il rendimento di Bremer e approfondire i discorsi con i granata.