Bremer via dalla Juventus? Ecco come funziona la percentuale al Torino

34 minuti fa



Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, potrebbe lasciare Torino: La notizia della corte del Manchester United ha messo in allarme i tifosi della Vecchia Signora, che temono che i Red Devils possano pagare la totalità della clausola rescissoria variabile tra i 60 e i 70 milioni di euro pattuita nell'estate 2022. Nell'accordo è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita in favore dei granata.



COME FUNZIONA - Il Torino spetta una percentuale che andrà calcolata sul guadagno, un dato che non sarà disponibile fino all'effettiva cessione del calciatore. Al momento dell'eventuale vendita, si andranno a sommare i bonus attivati alla cifra fissa, 41 milioni di euro, pagata ai granata per l'acquisto del brasiliano, e si avrà il totale da sottrarre dai 60-70 milioni di euro di cui sopra.