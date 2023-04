“Dove amiamo è casa. I nostri piedi possono lasciarla, ma non i nostri cuori.” scriveva Oliver Wendell Holmes, scrittore statunitense dell’Ottocento. Un riferimento che si accosta benissimo alla storia di, prossimo attaccante dell’Udinese, che all’età dida casa per inseguire il suo sogno.– Nato il 16 gennaio dela Cuiabà, cittadina con oltre 850 mila abitanti - capitale dello stato di Mato Grosso - come ogni brasiliano che si rispetti, cresce con il calcio come religione.. La città fulcro dell’economia del Brasile dista più di 1000km da casa sua e, nonostante il provino con i paulisti sia andato bene,. L’adattamento ovviamente non è facile, dato che si parla pur sempre di un ragazzo di 13 anni lontanissimo dalla sua famiglia per la prima volta. “Se vuoi una vita felice devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle cose.” scriveva Albert Einstein e Brenner, piano piano, è riuscito a far prevalere la volontà di raggiungere il suo sogno rispetto alle difficoltà iniziali.- Il giovane inizia a segnare e non si ferma più. Sono. All’età di 17 anni fa il suo esordio nel Brasileirao a 14’ dalla fine della partita con l’Atletico Paranaense. Nonostante una carriera in piena ascesa,. Molto spesso, la fortuna di un giocatore la fa l’allenatore, esattamente come il contrario:e richiede, successivamente, il trasferimento in cerca di più spazio. L’approdo alnon migliora la sua situazione e alla fine del 2019 fa rientro nella società paulista.- Brenner vede la sua carriera appesa ad un filo, ad un passo dal fallimento, ma come scrisse Laozi, filosofo cinese del VI secolo a.c: “Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla.”Grazie al suo apporto in attacco il San Paolo disputa un Brasileirão di vertice, piazzandosi quarto e conquistando la. Pedro Smania, coordinatore delle squadre giovanili del San Paolo, su di lui ha detto: “”.Arrivato a questo punto, il salto nel calcio che conta sembra inevitabile. L’Ajax è in vantaggio sulle altre, mae, viste le difficoltà economiche del club brasiliano, il trasferimento si perfeziona in tempi rapidi.. Visto che le sfide lo hanno sempre appassionato, il nativo di Cuiabà ha deciso di affrontarne un’altra. Dopo un tentativo concreto non andato a segno nella sessione di mercato dello scorso gennaio,(circa 9 milioni di euro) fatta pervenire dai friulani. L'aspettativa è di monetizzare meglio quella che sarebbe, alla luce del fatto che nei mesi passati ci hanno provato altre importanti formazioni europee come il PSV Eindhoven e il Nottingham Forest e cheQuel che è certo è che l'Udinese si dimostra sempre molto attenta ad individuare e pescare giovani talenti in giro per il mondo - è notizia ufficiale dei giorni scorsi l'ingaggio dal Bournemouth del difensore classe '99 Zemura per la prossima stagione - e a muoversi soprattutto in anticipo. A maggior ragione in vista di una possibile partenza pesante come quella di Beto, oggetto di richieste dalla Premier League, in primis da parte dell'Everton.