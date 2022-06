Il Brentford, come tutti i club inglesi, ha comunicato la lista dei giocatori che lasceranno a fine stagione col contratto in scadenza. La società ha deciso di non usare le opzione sui rinnovi di Julian Jeanvier e Zanka, lasceranno per fine prestito i portieri Alvaro Fernandez e Jonas Lossl, andrà via in scadenza (non aveva opzioni) anche Christian Eriksen.