La terza squadra di Milano sconfina all'estero. Il Brera (Seconda categoria lombarda) ha firmato un accordo di collaborazione con il club macedone dell'Akademija Pandev, gestito dall'ex attaccante di Inter, Napoli e Genoa.



Il fondatore Alessandro Aleotti spiega alla Gazzetta dello Sport: "Qui continuiamo nella nostra originale storia che rappresenta la migliore faccia del dilettantismo, tra progetti sociali per un calcio libero da tensioni e velleitarismi, mentre ora all'estero possiamo esportare i nostri valori. In questi anni molti investitori si sono avvicinati a noi con l'idea di farci salire di categoria, ma ci interessa più restare fedeli a quest'anima solidale".



Pandev parteciperà venerdì al sorteggio per la nuova edizione del "Fenix Trophy", originale Champions per dilettanti riconosciuta dall'Uefa.