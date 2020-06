Il tecnico delDiegoha parlato in conferenza alla vigilia del match di San Siro contro l'Inter: Ci può capitare l'Inter o la Juve, per noi è uguale: dobbiamo fare risultato. Ho visto la partita del Tardini. Il Parma ha fatto una bella partita con l'Inter, ma hanno altre caratteristiche rispetto a noi. Non penso che il Brescia possa fare la stessa partita. Noi cercheremo di fare dire la nostra, cercando di dare intensità"."Sono quattro mesi che non gioca, non aveva giocato nemmeno prima dello stop. Un po' come Torregrossa, non è semplice tornare da un infortunio come prima. Bisogna avere tempo per tornare al meglio e molte volte il tempo non c'è, ma non si può avere tutto subito"."È vero che abbiamo guadagnato un punto a partita, ma secondo me potevano essere di più. Noi dobbiamo guardare partite dopo partita, dobbiamo affrontarle per fare punti. La mentalità deve essere questa e questo può fare la differenza. Cercheremo di affrontare tutte le partite con rispetto, ma guardando sempre la porta davanti. I ragazzi sono concentrati, per fare queste partite bisogna avere la testa"."Per chiudere in attacco la squadra deve star bene. In alcuni momenti ci mettono sotto, ma col Genoa abbiamo avuto la forza di ripartire anche dopo il 2-2. Dopo il pari abbiamo spinto, a Firenze anche abbiamo avuto l'occasione nel finale. In questo finale di stagione dobbiamo giocare cercando di fare gol"."Meglio non parlarne. L'ho detto anche ai ragazzi, gli alibi si possono trovare sempre, ma non è questo il punto. Cercheremo di fare il nostro migliorandoci, cercando di avere la rabbia dentro per essere più forti. Dobbiamo guardare dove possiamo migliorare, conta molto di più il risultato"."Abbiamo già giocato senza trequartista. Con il Napoli abbiamo giocato così, anche con l'Udinese. Abbiamo provato diversi modi di giocare, in base alle caratteristiche dei giocatori che abbiamo"."Sulla carta è una partita proibitiva, ma quello che conta è la mentalità. Sappiamo che è una grande squadra, che sta facendo anche risultati. Pensiamo al nostro, siamo convinti di andare lì e fare una buona gara. Ci può capitare l'Inter o la Juve, per noi è uguale dobbiamo fare risultato. Ci deve essere convinzione"."Abbiamo cercato di trasmettere la voglia. Possiamo prendere gol, ma i ragazzi vanno e guardano la porta. Mi sta piacendo il lavoro dagli esterni, nel finale col Genoa eravamo tre o quattro dentro l'area. In questo mese abbiamo lavorato molto, credo che si possa migliorare ancora".