Florian Aye, attaccante del Brescia, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a France Football anche di Mario Balotelli: "E' un ragazzo eccezionale. E' super gentile, super generoso. Quando leggiamo ciò che dice la stampa su di lui ci diciamo che non è possibile! Non è la stessa persona che conosciamo. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso, negli spogliatoi è un leader perchè ha molta esperienza, ha vissuto molte cose fantastiche e ha un talento enorme. Ed è anche qualcuno a cui piace ridere, divertirsi, porta la gioia di vivere".



SULLA STAGIONE - "Già prima che la stagione fosse interrotta ci chiedevamo se tutto sarebbe stato portato a termine. Ci comunichiamo le cose attraverso Whatsapp, non possiamo vederci. Non possiamo nemmeno correre, è tutto veramente limitato, le strade sono deserte. Il Brescia ci ha chiesto di fare programmi specifici, ma l'unico aspetto negativo è che non possiamo correre. Comunque la salute è la priorità in questo momento".