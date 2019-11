In casa Brescia tiene ancora banco il caso Mario Balotelli. Allontanato dalla seduta di giovedì dal tecnico Fabio Grosso, l'attaccante italiano ha lavorato regolarmente in gruppo con la squadra ieri pomeriggio. Arrivato poco dopo le ore 14 al centro sportivo di Torbole Casaglia, sul finire dell'allenamento iniziato alle 15 Balotelli ha avuto un colloquio durato una decina di minuti con il presidente Massimo Cellino, che gli ha dato una pacca sulla spalla. Oggi è in programma la conferenza stampa di Grosso, che annuncerà la lista dei convocati per la trasferta di domani a Roma: Mario rischia l'esclusione punitiva.



SUL MERCATO - Intanto si fa largo l'idea di cambiare aria già a gennaio, anche se il suo agente Raiola non è ancora entrato in azione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, una pista porta in Turchia al Galatasaray, destinazione gradita al giocatore. Non attirato invece dalle offerte dalla Cina, mentre vanno ancora verificate le possibili soluzioni MLS statunitense e Flamengo in Brasile.