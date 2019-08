Mario Balotelli e Dario Hubner. Il presente (e futuro) del Brescia che incontra il passato. Un grande passato, fatto di provincia e polvere, di qualche grappa e tantissimi gol. Il neoattaccante delle Rondinelle ha posato, in palestra, al fianco del Bisonte, Tatanka, uno che in maglia Brescia ha realizzato 75 gol in 129 presenze: al primo anno di A 16 gol, ma arriva la retrocessione; poi 21 reti in B con la promozione del 2000, poi 17 gol, al fianco di Roberto Baggio, che portò la Leonessa all'Intertoto. Riuscirà SuperMario a eguagliare l'ex 11 del Brescia? Nel frattempo Hubner commenta la foto: "Grande Mario".