Brescia-Benevento 3-2 (primo tempo 2-2)



Marcatori: 3' aut. Di Chiara (Bs), 9' e 52' Armenteros (Be), 30' Bisoli (Bs), 36' Insigne (Be)



Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Mateju; Bisoli, Tonali (61' Viviani), Dessena (71' Spalek); Tremolada (82' Lancini), Donnarumma, Torregrossa. All. Corini.



Benevento (4-3-1-2): Gori; Di Chiara, Volta, Antei, Letizia; Crisetig, Tello, Buonaiuto (76' Improta); insigne; Vokic (80' Goddard), Armenteros (67' Bandinelli). All. Bucchi.



Arbitro: Pillitteri di Palermo



Ammoniti: 26' Mateju (Bs)