Un Brescia in caduta libera e a caccia di punti per evitare la retrocessione ospita un Cagliari in rimonta e in piena corsa playoff. Ecco le scelte di Gastaldello e Ranieri:



BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi, Björkengren; Galazzi, Rodriguez; Ayé. Allenatore: Gastaldello



CAGLIARI (4-4-1-1): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Luvumbo; Mancosu; Lapadula. Allenatore: Ranieri