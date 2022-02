Diego Lopez non tornerà sulla panchina del Brescia (serie B), dove resta Filippo Inzaghi almeno per ora e oggi dirigerà l'allenamento in mattinata. Il presidente Massimo Cellino sta ancora pensando a un nuovo tecnico: si fanno i nomi di Eugenio Corini, Fabio Liverani e Davide Dionigi. Quest'ultimo è già sotto contratto col club lombardo.