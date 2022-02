Nonostante il terzo posto in classifica e il -1 dalla promozione diretta in Serie A, il Brescia ha deciso di esonerare Pippo Inzaghi. Lo riporta Sky Sport, secondo il quale per l'allenatore è stato decisivo l'ultimo pareggio in casa del Cosenza. Per sostituirlo, in pole c'è un Diego Lopez, già allenatore di Cellino sia a Brescia che a Cagliari.