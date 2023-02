Il ko del Brescia a Perugia ha portato Massimo Cellino, numero uno dei lombardi, a valutare l'esonero del tecnico Clotet. Prima però il patron vuole essere certo di ingaggiare Serse Cosmi come sostituto: è in corsa una trattativa per liberare l'allenatore dal contratto con il Rjeka, club croato col quale è sotto contratto dopo l'avventura durata due mesi e finita a novembre.