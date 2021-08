Ilpiazza il colpo, ora è ufficiale:riparte dalla Rondinelle, El Trenza, svincolato dopo il termine del contratto con il Bologna, è pronto per una nuova esperienza in Serie B. Il comunicato:Brescia Calcio comunica il tesseramento di Rodrigo Palacio.L'attaccante argentino nelle ultime quattro annate ha vestito la maglia del Bologna realizzando 20 gol in 127 presenze non scendendo mai sotto i 28 gettoni stagionali. Nella sua lunga e luminosa carriera tra Inter, Genoa e Boca Juniors, può vantare nel curriculum tre campionati argentini, una Coppa Sudamericana, una Copa Libertadores e tre Recopa Sudamericane. Con la maglia dell'Argentina ha disputato la finale dei Mondiali nel 2014 in Brasile.