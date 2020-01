Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato in vista della sfida di domani contro il Cagliari: "Dessena? Partita importante, sono felice di averlo".



SUL MOMENTO - "Arriviamo da una brutta sconfitta, è stata una settimana importante. Ritroveremo il nostro spirito, abbiamo sempre avuto forza morale nelle difficoltà".



SU BALOTELLI - "Non è stato bene, è tornato da giovedì, ma si è allenato in tutte le sedute".



SUL CAGLIARI - "Probabilmente ha pagato qualcosa, ma hanno grande valore. Le motivazioni sono grandi, serve il pubblico. Andremo avanti solo se saremo uniti, abbiamo le capacità per salvarci".



SUL MERCATO - "Ho parlato con il presidente, siamo attenti agli sviluppi".



SU SKRABB - "Si è sempre allenato bene, l' ho visto bene. Potrà fare uno spezzone di gara".