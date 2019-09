Dopo la vittoria in trasferta sul campo dell'Udinese, l'allenatore del Brescia Corini ha così parlato a Sky Sport: "​Dentro un campioanato ci sono partite significative, oggi è una di quelle, vedere la mia squadra giocare con personalità davanti ad una società in Serie A da tanti anni è motivo di soddisfazione, complimenti ai ragazzi. E’ un lavoro di un anno, costruito nel tempo, abbiamo una squadra di tantissimi debuttanti, c’era curiosità di vedere come avremmo approcciato alla categoria, un calcio totale ha bisogno di giocatori funzionali, ci lavoriamo coi nostri difetti, vediamo. Balotelli? Se sarà a disposizione potremo vederlo contro la Juve, valuterò se farlo giocare o meno in questi giorni fino alla rifinitura di martedì mattina. Tonali? E’ molto più forte di me, ha capacità da top club, tecnica, forza, già adesso in certe giocate fa capire che è qualcosa di diverso, ha grande equilibrio. Ha avuto un problema al ginocchio, ma proprio per la sua forza ha recuperato, ha qualcosa di diverso, dobbiamo solo accompagnarlo ad una grande carriera e durante quest’anno speriamo ci aiuti a tenere la classifica. Esonero? Mi attengo alle parole del presidente, con il quale c’è grande vicinanza, grande dialogo“.