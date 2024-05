Una squadra 'in prestito': Roma e Inter in testa con Lukaku e Frattesi. Milan unico con tutti gli effettivi di proprietà

Redazione CM

5 minuti fa



Una squadra in prestito. Questo lo studio effettuato da Transfermarkt, che ha passato in rassegna gli innesti in via temporanea, con i relativi status di trasferimento della Serie A 2023/2024. I prestiti nelle 20 formazioni della massima serie sono 102, con il Milan come unico club che chiuderà la stagione con tutti gli effettivi di proprietà. In testa alla classifica invece Inter e Roma, con Davide Frattesi e Romelu Lukaku che pesano sulla bilancia



Di seguito la classifica completa: