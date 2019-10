Così Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta per 3-1 contro il Genoa: "Abbiamo approcciato bene anche nel secondo tempo, abbiamo subito l’1-1 quando si poteva gestire meglio la palla. L’inerzia è passata dalla parte del Genoa poi. C’è stata la situazione su Romulo, non so se dentro o fuori area. Poi c’è stato il gran gol di Kouamé e quello di Pandev altrettanto bello. Peccato, per 65 o 70 minuti l’avevamo condotta con qualità, è andata male, peccato. I 3 gol sono stati molto, molto belli, bisogna dare merito alla qualità del Genoa. Parecchie volte abbiamo creato potenziali occasioni, è mancata incisività, anche le scelte potevano essere fatte meglio. Potevamo portare a casa un risultato positivo, peccato, a fine primo tempo si vinceva 1-0. Balotelli? C’è un percorso da fare, fatto di prove, allenamenti, partite, l’atteggiamento è quello giusto per me. Stiamo facendo questo percorso e ci arriveremo, sono sicuro. Chi calcia meglio tra Tonali e Balotelli? Sandro ha tutte le potenzialità per diventare su questo fondamentale, ci ha lavorato tanto. Oggi da un potenziale assist è venuto fuori un gol, può fare tanti gol anche così. Torregrossa è stato fondamentale per noi e lo sarà anche quest’anno, vediamo quando riusciremo a recuperarlo. Lo vogliamo in condizione ottimale, sappiamo quanto ci può dare, ci sta mancando tanto. Sarà un campionato lungo, dobbiamo reggere anche emotivamente, valutando i momenti”.