La sconfitta contro il Verona costerà carissima a Eugenio Corini. Nonostante le smentite del presidente Cellino risalenti a una settimana fa, arriverà nelle prossime ore l'esonero del tecnico. Fatale la sconfitta di oggi nello scontro diretto con il Verona. Corini saluta il Brescia con cui aveva ottenuto la promozione in Serie A con 7 punti nelle prime 11 giornate. I rapporti tra l’allenatore del Brescia e Cellino si sono deteriorati negli ultimi mesi, fino alla decisione presa in serata sull'esonero.



IL SOSTITUTO - Chi sarà dunque il prossimo allenatore del Brescia? Cesare Prandelli, contattato negli scorsi giorni, avrebbe infatti declinato la proposta lasciando aperte diverse strade. Gli altri nomi caldi sono quelli di Davide Nicola e il grande ex Beppe Iachini, che al momento sono liberi. E Sky Sport ha aggiunto un altro nome per la panchina: quello di Diego Lopez, che Cellino ha avuto da allenatore e da giocatore al Cagliari. Al momento Lopez è la prima scelta, ma è il tecnico del Penarol e dunque prima di approdare a Brescia dovrebbe liberarsi dal club uruguaiano. Casting in corso per la panchina, ma l'esonero di Corini è ormai scontato e dietro l'angolo.