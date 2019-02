Brescia-Crotone 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 79' aut. Molina, 94' Donnarumma



Brescia (4-3-2-1): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Semprini; Bisoli, Tonali, Ndoj (92' Gastaldello sv); Spalek; Tremolada (67' Donnarumma); Morosini (83' Dall'Oglio). All. Corini.



Crotone (3-5-2 ): Cordaz; Marchizza (82' Milic), Spolli, Golemic, Sampirisi; Gomelt (65' Barberis), Benali, Rodhen, Molina; Pettinari, Mraz (67' Machach). All. Stroppa.



Arbitro: Ros di Podernone



Ammoniti: 17' Cistana (B), 34' Romagnoli (B), 36' Semprini (B), 38' Sabelli (B), 61' Marchiza (C), 74' Benali (C)



Espulsi: 81' Machach (C)