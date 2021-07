Il Brescia continua ad avere richieste per Jesse Joronen. E, come scrive BresciaOggi, non vuole farsi trovare in caso di addio dell’estremo difensore: nel mirino delle Rondinelle, allenate da Pippo Inzaghi, c’è Wladimiro Falcone, portiere di proprietà della Sampdoria e reduce dall’esperienza a Cosenza.