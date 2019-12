Era nell'aria, ora è ufficiale: Eugenio Corini torna sulla panchina del Brescia al posto di Fabio Grosso. Dopo il brutto ko nel derby contro l'Atalanta il Campione del Mondo era già stato formalmente esonerato dal presidente Massimo Cellino, che oggi ha incontrato il suo ex tecnico.



IL COMUNICATO UFFICIALE - In serata poi il comunicato ufficiale sul sito delle Rondinelle: "Brescia Calcio comunica che Fabio Grosso non è più l’allenatore della Prima Squadra. A lui e a tutto il suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. Il nuovo Mister di Brescia Calcio è Eugenio Corini. L’accordo con l’allenatore bresciano è stato raggiunto al termine di un lungo e chiarificatore incontro tra Corini stesso, la dirigenza di Brescia Calcio e il Presidente, Massimo Cellino. Si può parlare di un nuovo corso che vede tra i protagonisti un “nuovo” allenatore e un “nuovo” Presidente, uniti e coesi con il massimo impegno per il Brescia Calcio. Mister Corini incontrerà i media domani, martedì 3 dicembre, alle ore 18:30 presso l’Oratorio sito in via Mazzini a Torbole Casaglia".



FUMATA BIANCA - Il meeting è andato in scena nel pomeriggio, nella sede del club: accordo trovato, Corini riprende ad allenare la squadra che aveva portato alla promozione dalla B alla massima serie e con cui aveva iniziato la stagione. Grosso saluta dopo 3 sconfitte in altrettante partite, 10 gol subiti e 0 realizzati.