David Suazo, allenatore del Brescia, si presenta in conferenza stampa: "Non vi nascondo la mia emozione di allenare una squadra come il Brescia. Per me è motivo di grande orgoglio e devo ringraziare il Presidente Cellino, il Direttore Marroccu e tutta la società per avermi affidato la conduzione tecnica. Al Presidente devo tutto. Quella di Brescia per me è una grande sfida, la responsabilità non mi spaventa, ho tanta voglia di fare e lavorare per quel che merita una piazza come Brescia. Sta nascendo un Brescia che ha voglia di fare bene proponendo un calcio propositivo. Questa è la nostra volontà ed è ciò che ci sta chiedendo la città. Tutti vogliamo arrivare a conquistare la massima serie ma teniamo presente che questo é anche un anno di costruzione. Io sono entusiasta e sento entusiasmo contagioso intorno a me".