Secondo il Giornale di Brescia, dopo la mancata promozione, il Brescia dovrà risolvere le situazioni contrattuali di due elementi chiave della squadra: Joronen e Bjarnason. Il portiere finlandese ha uno stipendio troppo alto per le casse del club (600 mila euro), che spera di trovargli acquirenti grazie alla vetrina rappresentata dall’Europeo. Il centrocampista islandese, invece, andrà in scadenza il 30 giugno e non ha ancora rinnovato, ma vorrebbe firmare un biennale. Si tratta.