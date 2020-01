Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida con la Sampdoria: "Non può essere un caso, le partite durano 90'. La serie A è un campionato di massimo livello, agli avversari basta un'occasione per farti gol. Lo sappiamo, abbiamo fatto esperienza".



SUL SUO PASSATO - "Non è facilissimo, otto anni qui non me li sono scordati, Mi fa piacere tornarci, mi godrò questa giornata. Speriamo di portare a casa il risultato".