Brescia-Genoa è una sfida da ultima spiaggia, o quasi. Lo è sicuramente per i padroni di casa, fanalino di coda della classifica con 17 punti. Solo una vittoria potrebbe consentire alla squadra di Diego Lopez di poter continuare a coltivare residue speranze di salvezza. Le Rondinelle affrontano questa sfida ancora senza Mario Balotelli, che va verso il reintegro in rosa ma che non è stato convocato per il match odierno. Dall’altra parte della barricata c’è un Genoa pure alla caccia di preziosi punti salvezza: l’obiettivo del Grifone è quello di staccarsi da quota 25, attualmente condivisa con il Lecce, ieri sconfitto dalla Juventus. Davide Nicola al Rigamonti si presenta con l’ormai consueto 3-5-2.



FORMAZIONI UFFICIALI



Brescia: Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.



Genoa: Perin; Soumaoro, Zapata, Romero; Biraschi, Behrami, Sturaro, Barreca; Iago Falque; Destro, Pinamonti..