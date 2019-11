L'allenatore del Brescia Fabio Grosso ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Tutti conosciamo l'importanza della partita. Veniamo da tante partite difficili, questa è un'occasione bella per riscattarci. L'Atalanta la conosciamo benissimo, sappiamo bene a cosa andiamo incontro, c'è grande attesa. Non vogliamo caricarla troppo, ma ha una valenza importante perché ci servono punti".



Su Balotelli: "Con lui ho un rapporto schietto e sincero, ha delle qualità importanti. I convocati li darò dopo, dovrebbe essere a disposizione. Donnarumma? Lui ha sempre qualche acciacco, non ha recuperato bene da Roma e ha saltato qualche giorno di allenamento ma sarà a a disposizione anche lui".