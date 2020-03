Diego Lopez, allenatore del Brescia, respinge le attenzioni del Colo-Colo. Queste le parole dell’uruguaiano ad And: “È una bella squadra, una grande squadra. Sta giocando la Libertadores e vorrei che un giorno si potesse verificare questa possibilità, ma non ora, magari in futuro. È sempre una grande squadra il Colo-Colo e sarebbe bello allenarlo”.



I CONTATTI - “Circa due settimane fa il direttore sportivo del Colo Colo mi ha chiamato per capire la mia situazione. Ma poi è arrivato il coronavirus e tutto è stato un po’ congelato. Più che altro la chiamata era per comprendere la mia situazione. Anche per vedere cosa pensavo della squadra e se mi fosse piaciuto andare lì. È stata una bella chiacchierata”.