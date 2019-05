Il Brescia ritrova la Serie A dopo otto anni di assenza, il bomber Alfredo Donnarumma parla a Dazn dopo il successo promozione contro l'Ascoli: "Ho sempre creduto in questo progetto e in questa gente. Sono felice per me e soprattutto per i nostri tifosi: vado a riprendere quello che mi hanno tolto sul campo. Vincere qui è bello, la piazza era inizialmente delusa e abbiamo riportato entusiasmo: sono felice. Quanto gol farò in Serie A? Ora voglio festeggiare la vittoria di questa stagione, l'ho meritata: ora penso alla festa, po vedremo".