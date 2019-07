Il Brescia è pronto a chiudere per il difensore del Sassuolo, Magnani. Operazione resa possibile grazie al via libera della Juventus a vantare sul centrale il diritto di recompra: prestito con diritto di riscatto la formula. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a centrocampo sondaggio con l'Atalanta per il prestito di Valzania e in attacco possibile uno scatto per Stepinski del Chievo.



Il Lecce ha messo le mani sul giovane trequartista Ortisi, classe 2002, del Siracusa. Contatti ieri con il Sassuolo per l’attaccante senegalese Babacar: Squinzi vorrebbe la cessione a titolo definitivo (sullo sfondo le proposte dalla Liga) ma il Lecce propone il prestito: si tratta. Con i neroverdi si parla anche del difensore Dell’Orco. In corso contatti con Commisso per sbloccare dalla Fiorentina il difensore Venuti.



Non mancano gli interessamenti dalla Premier League per l’attaccante della Spal Petagna, l’ultimo in ordine di tempo quello del Leeds, ma le cifre non sono quelle che prenderebbe in considerazione il club emiliano. Per la mediana il d.s. Vagnati valuta Coric della Roma (duello col Verona), che può essere un’opportunità in prestito. Continua, ma in salita, la trattativa col Torino per Bonifazi.