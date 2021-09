Filippo Inzaghi, allenatore del Brescia, parla alle tv dopo il 2-2 con il Frosinone, soffermandosi sull'episodio del rigore non concesso su Moreo: "Dal campo sembrava netto e tutti i messaggi che mi sono arrivati dicono che è uno scandalo. Al di là del rigore, non capisco il VAR cosa serva. E' questo che è inspiegabile visto che già l'anno scorso col Benevento non è mi è andata molto bene. Sarebbe ora di chiarire le cose anche perchè poi mettiamo gli arbitri in difficoltà. L'arbitro di oggi era al VAR l'altra sera col Crotone e l'episodio su Joronen era da rosso perchè è andato in ospedale. Accetto che vadano al VAR e poi mi dicano che non c'è il rigore. Il giocare è andato per rinviare, Moreo è andato in anticipo. Questo lo fischiano tutta la vita, poi dopo se il VAR ce lo toglie, ha un senso. Sennò non ha più senso avere il VAR".