Torna la Serie B, con la 21esima giornata.importanti per salvezza, promozione, playoff e playout.il Benevento affronta un Parma che ha bisogno di punti e continuità per lasciare la zona pericolosa e avvicinare la zona playofdiscorso analogo per il Brescia contro un Cosenza rinnovato dal mercato invernale. Sempre alle 14 il Crotone attende il Cittadella, mentre la Ternana ospita la Reggina.mentre alle 18.30 l’Ascoli vuole confermare le sue ambizioni di promozione contro il Perugia.