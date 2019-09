Jonathan Bachini, ex esterno di Juventus e Brescia, parla a Radio Bianconera della sfida di domani tra le sue due ex squadre: "Brescia-Juventus? Sicuramente sarà combattuta. Tutte e due le squadre hanno bisogno dei tre punti, entrambe hanno vinto ma hanno bisogno comunque di punti, la Juventus per raggiungere l’Inter e il Brescia per la salvezza. Giocare al Rigamonti non è mai facile".



SU BALO E TONALI - "Balotelli è un giocatore già fatto, Tonali è un esordiente in Serie A che ha grandissime prospettive Se il Brescia è la piazza giusta per Balotelli? Secondo me sì, è tra la sua gente, a casa sua. Ha grandi stimoli per rilanciarsi".



SULLA JUVE - "Arrivava da una partita molto tirata a Madrid al di là del risultato, hanno speso molte energie mentali. Credo che la partita contro il Verona sia stata anche un po’ falsata da questo. La Juve però ha grandi campioni, in queste prime partite ha avuto un po’ di difficoltà, ma è una grandissima squadra. Con un allenatore come Sarri credo che non manchi molto ad arrivare al top".