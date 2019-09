Il giorno del suo ritorno in campo doveva essere la sfida del confronto con Cristiano Ronaldo che, però, potrebbe non essere della partita a causa di un affaticamento muscolare. E allora, probabilmente, Mario Balotelli dovrà "accontentarsi" semplicemente di sfidare Gonzalo Higuain. Del resto lo stesso calciatore del Brescia aveva "snobbato" il possibile duello con CR7. Sia come sia, il ritorno di Balotelli in campo resta nel radar degli analisti, che per la sfida di domani al Rigamonti hanno aperto un testa a testa speciale su chi segnerà più gol tra i due. La sfida, (letteralmente un «1X2» nel quale bisogna pronosticare chi segnerà di più) dicono le quote, è destinata a finire in parità: si gioca a 1,85 la possibilità che entrambi chiudano con lo stesso numero di reti, riporta Agipronews. Nel complesso, considerando che la Juve è ampiamente favorita nel pronostico, Higuain ha un leggerissimo vantaggio nei confronti di Balo: segnare più del suo avversario paga 2,50, se fosse il bomber del Brescia ad aggiudicarsi la sfida, la quota salirebbe a 5,90, anche perché Balotelli potrebbe entrare a partita in corso. Occhio però, perché se il calciatore bresciano partisse titolare, allora c’è da tenere in conto una statistica micidiale: nelle uniche due volte che ha debuttato negli 11, ha sempre segnato una doppietta. Una doppia marcatura di SuperMario è proposta a 20,00.